No sabemos aún cómo terminará esta historia. No sabemos si la Justicia querrá y podrá avanzar. No podemos asegurar que no haya más cuadernos escondidos o si alguno de ellos fue deliberadamente sustraído para proteger a quién sabe quién. Aun cuando buena parte de lo escrito ya ha sido chequeado y constatado, nadie puede saber si este escándalo devendrá o no en un merecido Lava Jato, un esperado Mani Pulite nac & pop.