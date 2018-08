Vladimir Putin coincide con Donald Trump en ciertos puntos importantes. No en todos, pero sí en algunos. Se apartan, por ejemplo, en el respaldo a Israel por parte de Trump, que me parece atinado, y en el rechazo a las satrapías cubana, venezolana, nicaragüense y boliviana, que resulta coherente con la democracia estadounidense, pero no le quitan el sueño a la dictablanda rusa.