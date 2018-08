Es también una ley moderna porque tiene sus raíces en un reclamo genuino y profundo de la sociedad civil, en particular, de las mujeres. Han sido sobre todo las más jóvenes, quienes, a través de organizaciones, campañas, marchas, recolección de firmas, dieron visibilidad pública a un tema hasta entonces soterrado. Es una ley generacionalmente joven, para el siglo que estamos transitando y para una sociedad muy diferente a la que punía el aborto. Una sociedad en la que la mujer ya no es obligada a hacer —y a ser— lo que no desea, que por fin le restituye su pleno derecho a decidir sobre su vida y sus elecciones.