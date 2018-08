No olvidemos que el que escribió los cuadernos reconoció su autoría a pesar de no estar los originales, como así que el periodista que realizó la investigación preliminar y sus colaboradores tuvieron durante un tiempo los cuadernos en su poder y dan fe de su existencia. No obstante, aun en ausencia de estas corroboraciones, no resultaría óbice alguno para tenerlos en cuenta, ya que no estamos ante escritos que no tienen valor en copia, como podría ser un testamento o un pagaré, sino de una relación de hechos cuya validez no requiere forma alguna.