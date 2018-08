También deberían restarse de la clandestinidad los abortos no punibles en virtud de las excusas absolutorias que trae el Código Penal para los casos de violación y de peligro de vida de la madre. Pero todavía quedaría la clandestinidad para un grupo minoritario de mujeres que quisiera abortar en ejercicio de su libre determinación y no porque "no tienen otra opción". Siendo mayoritario al apoyo a la ley de aborto en el sector social ABC1 y minoritario entre los sectores marginales, no es aventurado pensar que gran parte de este grupo pertenecería a sectores de clase media y media alta. Ahora bien, una cantidad infinitesimal de los abortos efectuados en la clandestinidad terminan en la muerte de la madre, análogamente a que los que se realizan en la "legalidad". Clandestinidad es clandestinidad, no muerte. ¿Una muerte por un aborto clandestino justifica o compensa decenas de miles de niños abortados como primera opción en un sistema destinado a producir el aborto como resultado, tal como el que se propicia en la media sanción? En esta perspectiva la consigna de "clandestinidad = muerte" se relativiza hasta difuminarse. La única manera de que no haya clandestinidad en absoluto sería la de aborto libre hasta los nueve meses, es decir, iría más allá en su "liberalidad" de la media sanción de Diputados, la cual es ya sumamente permisiva.