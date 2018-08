No somos ingenuos y no debe escapar al lector que, quien suscribe estas reflexiones, los jueces y los miembros del consejo tenemos nuestra propia ideología. Pensar en un Poder Judicial aséptico integrado por jueces que no tengan ideología es aun más peligroso. Lo que estamos propiciando son jueces con ideología pero que al tiempo de dictar sus sentencias tengan la independencia funcional necesaria para fallar de acuerdo a sus convicciones y no a la del partido político que lo pudo haber puesto en el cargo, sin intromisión y sin presión bajo amenaza de un proceso disciplinario que se mantenga sin solución de continuidad debilitando la independencia del juez afectado.