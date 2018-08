El próximo gobierno, que esperemos sea el del cambio, tendrá una ardua tarea. Seguramente enfrentará debates poco racionales, dominados por el dogmatismo que ha campeado estos años. Pero hay que retomar el espíritu de la reforma de 1995, no temer a las nuevas ideas, no temer a decirles a los profesores que no podemos seguir con que cada año eligen dónde quieren ir, que hay que reconfigurar cada comunidad educativa para que forme ciudadanos de nuestra república y a la vez de ese mundo globalizado que no admite provincialismos ideológicos superados por los tiempos.