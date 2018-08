Hay que ser "normal", para lo cual debe uno calzar con la visión del grupo. En este sentido, siempre recuerdo el sugestivo título de un libro de Erich Fromm que ilustra la cuestión: La patología de la normalidad. Es que todos somos en este sentido anormales, cada uno es distinto. Como ha apuntado Julián Marías: "La persona es mucho más de lo que se ve en el espejo". Todos somos extraordinarios, como destaca William Rogers. Mi abuelo materno, médico y secretario académico de esa facultad en la Universidad de Buenos Aires, tituló su tesis doctoral en medicina No hay enfermedades sino enfermos. El caso de la individualidad en la medicina. Me decía, para subrayar las diferencias entre las personas, que si alguna vez uno le dijera a su médico que tal o cual remedio le provoca dolor de cabeza y el facultativo responde que no puede ser: "Abandona ese médico enseguida, ya que no entiende su profesión".