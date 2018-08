Por eso hoy el problema es el relajo normalizado y la consecuente autorreferencialidad de la persona, no aceptando como juez de sus actos a otro distinto de sí mismo, cumpliendo lo anticipado por Kant respecto de la conciencia que aflige y el hombre que acaba por cansarse de ella y mandarla de vacaciones. Luego, el sujeto aprueba o no su acción solo por decidir él mismo estar cierto de ella, sin mayor consecuencia de absolución o condena más que por sí mismo, su recalificación o descalificación de sí y ante sí. Así, no hay de qué preocuparse, pudiendo también descartar a Platón, para quien nuestras faltas si bien pueden pasar desapercibidas a los otros, nunca escaparemos de tener que dar cuenta de ellas, y avergonzarnos ante aquel contrincante que nos espera, de vuelta a casa, en la soledad de la noche. Podemos también desentendernos del esforzado trabajo que recomienda Epicteto, haciéndose una figura ideal de sí mismo para tratar con los demás y con uno mismo, siendo necesario que este ideal se eleve y perfeccione. Festejemos entonces porque se terminaron los dilemas morales, dado que el mejor persuasor de uno mismo es uno mismo, actuando de fiscal y defensor a la vez, dejando el rol de juez a un tan abstracto como lejano destino, no sea que estigmatice o tenga visos de realidad. Y esto es una buena noticia, ya que así como nos quedamos sin principios rectores de nuestras acciones para no cometer el error de elegir los principios equivocados, tampoco ya nos preocuparnos por el remedio, dado que contamos los vicios y los males como virtudes.