Ahora bien, ¿que los estudiantes atraviesen la primaria con mejores trayectorias llega a ser una buena noticia? No del todo. Hay otro dato que cotejar: el nivel de los aprendizajes. De acuerdo con las últimas mediciones oficiales, el porcentaje de estudiantes con resultados no satisfactorios es alto: 41,4% en Matemática, 33,2% en Lengua, 34,4% en Ciencias Sociales, 32,5% en Ciencias Naturales. Más de un tercio de los alumnos de nuestro país no alcanza al final de la primaria aprendizajes fundamentales en Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales; y casi la mitad no los alcanza en Matemática. En términos regionales, y tomando las pruebas Terce de Unesco como referencia, en casi todas las materias los alumnos argentinos de primaria son superados por los de Brasil, Chile, Uruguay, México y Costa Rica.