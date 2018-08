Luego se anunciaron aumentos escalonados en las tarifas del transporte de servicio público de pasajeros, con un rango final de 30 a más de 60%, porque ya no hay más margen para incrementar la cuenta de los subsidios, en particular a los sectores que no requieren de una asistencia social, que siguen explicando una porción relevante del déficit de las finanzas públicas. Su impacto sobre muchos bolsillos será relevante, aunque no tanto sobre los índices de precios.