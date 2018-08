Porque las "grietas" que no solamente nos separan, sino que también nos imponen, tienen fundamentación en contraponer dos sistemas sociales que han fracasado: el colectivismo de Estado y el libre mercado; exaltando a este sin limitación alguna y considerando a la justicia social como algo meramente individual en la acción particular, pero no como valor del conjunto social. Porque si bien una economía libre contiene la necesaria libertad de la iniciativa privada y la creatividad del ser humano y de emprendimiento empresarial, no por ello dicha libertad debe dejar de estar encuadrada en un sistema de valores y, por ende, encuadrada en un sistema jurídico, para que esté al servicio de una libertad integral y considerando la parte ética de toda libre actividad humana, no únicamente de grupos económicos poderosos que concentran el poder de decisión del mercado, porque el predominio absoluto implica por sí mismo una grave injusticia, sea este del Estado o del mercado.