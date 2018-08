Otro aspecto deplorable es la centralidad que autores y productores les dan a delincuentes, vividores, profesionales del bajo fondo, timadores, punteros, transas, barras bravas, asesinas, proxenetas, clanes dedicados al crimen, marginales y tumberos, por poner algunos ejemplos; y también a minorías sexuales, que si bien nada tienen que ver con el delito, no dejan de ser minorías. Cuando el día de mañana las generaciones futuras quieran saber cómo era el país de sus abuelos, sus bisabuelos o sus tatarabuelos, no van a contar solo con los diarios, sino también y fundamentalmente con el cine y la televisión. Estos últimos se transforman en una documentación ineludible. Habría que dejar en claro, como se hace respecto de las edades aptas para ver o no ver, que lo que hoy aparece en pantalla solo expresa a minorías extremas, sin embargo, en el cine o la novela ocupan el 100% de la ficción.