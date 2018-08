El camino contracultural es el de la protección de toda vida humana, el que no se asusta frente a la adversidad y la profunda crisis económica, social y cultural de nuestro país, ni frente a las presiones de organismos internacionales. El camino del atajo es el que proponen sin tapujos incluso miembros del Gobierno, como los ministros de Salud y de Ciencia y Tecnología, los que han sostenido que, como no pueden resolverse los problemas de acceso a la salud de las mujeres, el aborto es la única respuesta que puede ofrecer, o que el aborto es una forma de eliminar "el flagelo de los hijos de los pobres", respectivamente. El atajo es defendido también por muchos diputados y senadores que confiesan su incapacidad para atender a las cuestiones de fondo. El senador Luenzo, por ejemplo, quien cede ante presuntas fuerzas invencibles que no permitirían garantizar el acceso a la salud, a la educación o al trabajo, parece que lo único que puede apoyar desde su banca es el aborto. De hecho, ridiculiza las propuestas de fondo presentadas por algunos expositores que dan cuenta de otros proyectos con estado parlamentario en materia de adopción, protección de la maternidad vulnerable y disminución de la mortalidad materna. Esos proyectos para el senador Luenzo no son relevantes.