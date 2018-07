Lo que sigue, como la vida, refiere a subjetividades y azares.

Encendí el televisor y vi la cara de Lourdes mientras el cronista relataba la noticia. La carita de Lourdes. En lenguaje público debería decir que su rostro era angelical. Pero en mi vivencia interior sentí que se trataba de un ángel. Vi también otra foto de Lourdes con su pareja junto a Fernando y un bebé. Sentí la presencia mágica de una mamá amorosa. Vi luego otras fotos de Lourdes. Aprecié su belleza y sonrisa. Su sonrisa se me hacía una sonrisa del bien. Sentí cariño. Estaba solo y se me escaparon algunas lágrimas. Hubiera querido ser Dios para salvarla. No soy creyente, pero pedí con el corazón que Dios no se la llevara.