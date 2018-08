Para que estos argumentos lleguen a ocupar la conversación cotidiana fue fundamental el marco republicano y democrático del Congreso Nacional. La sociedad civil pudo dar lo mejor de sí y exponer toda su fuerza al encontrarse con una dinámica institucional a la altura de las circunstancias. En Argentina, el feminismo es centenario y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito tiene más de diez años, pero la discusión respecto de la interrupción legal del embarazo fue mantenida en la marginalidad por motivos centrados en creencias personales y no en cuestiones de política pública. No es casualidad que esto cambie con un marco institucionalista y políticamente más liberal. Tampoco que suceda cuando el Presidente argumenta que el lugar para debatir los temas de interés público es el Congreso y no su fuero íntimo. La sociedad, aparentemente, sí estaba preparada para dar la discusión.