No pienso que la de Macri sea una idea brillante para combatir la inseguridad. Pero me sorprenden los voceros de la expresidenta, como el exministro de Defensa, Agustín Rossi, alertando sobre la ola de represión que se viene, sin ningún fundamento, y no haciendo ni la más mínima autocrítica sobre la designación del jefe del ejército ungido por Cristina Fernández, el general César Milani, efectivamente preso, sospechoso de haber desaparecido a un soldado y cometido delitos de lesa humanidad.