Estamos hoy en el tramo final de un debate que lleva tantos años como la democracia. Me recuerdo como una jovencita recién recibida de abogada en la UCA en aquel primer 8 de marzo de 1984 en la Plaza de los Dos Congresos donde por primera vez vi el cartel "no más muerte por aborto". Lenta pero sostenidamente mi integración al movimiento de mujeres y al feminismo cambiaría mi vida y la de muchas otras. Y entre todas, desde los Encuentros Nacionales de Mujeres y reforzadas por el masivo Encuentro Latinoamericano y del Caribe en 1990 en San Bernardo, iríamos feminizando al movimiento y avanzando en cambios sustantivos a nivel legislativo y de políticas públicas. El derecho al aborto estuvo presente desde siempre como una reivindicación del movimiento, pero siempre postergado su debate por las resistencias del ámbito político. A las políticas que defendíamos este derecho nos sacaban de las listas electorales y pretendían que en campaña electoral no se hablara de este tema.