El niño en desarrollo en el vientre materno no forma parte del cuerpo de la madre. Está en su cuerpo, vive dentro de él, se alimenta de su cuerpo y lo sigue haciendo después del nacimiento cuando amamanta al niño, pero no "es" su cuerpo ni parte de él. El embrión desde la concepción, durante la primera, décima o decimocuarta semana es un otro. Luego, el niño no es "una cosa" sino un "ser" y como tal tiene con la madre una relación dialógica, materno-filial. Si se quiere es una relación de total dependencia y de dominación de aquella sobre el no nacido pero no hay una relación de propiedad. Entonces, la madre no tiene un poder ilimitado sobre su propio cuerpo en tanto la vida del niño de él dependa.