La trata y el tráfico no solo someten el cuerpo. La cárcel se queda adentro; se llama amenazas, violencia, convencer a la víctima de que no tiene retorno. Que de la trata no se vuelve. Que ha muerto su identidad, no la del DNI sino la más profunda, la conciencia de ser uno mismo. La trata es una "mortífaga" que fagocita nuestra definición misma de humanidad: "No sos nadie, no valés nada, no hay salida".