No voy a extenderme con Evita en este caso, ni a hablar de su decisiva contribución al triunfo de un partido que terminó de arruinar al país, y al fanatismo, la intolerancia y el clientelismo que el kirchnerismo transformó, medio siglo después, en un modus operandi de escala nacional. Basta googlear un poco y repasar el repertorio de sus frases célebres, acaso las primeras inaugurales de la famosa grieta, llenas de invocaciones a "Perón, que es la patria" (sic) y advocaciones a no dejar piedra sobre piedra y a colgar con alambre de fardo a los enemigos. Quienes detestan a Cristina pero guardan —al menos— un respetuoso silencio cuando se habla de Evita se han perdido —por ignorancia, ceguera deliberada o deliberada conveniencia— una parte fundamental de la Historia nacional. La arquitecta egipcia será muy básica pero ha comprendido perfectamente el potencial de la figura de Evita. Ellos, no.