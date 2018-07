Es cierto que comparar a D'Elía con Salvador María del Carril es una enormidad, no solo por cursus honorum sino además por una capacidad intelectual del que uno estaba dotado en forma inversamente proporcional al otro, pero no puede dejarse de advertir que D'Elía tiene cierto seguimiento y constituye una de los apoyos más firmes al régimen que asoló a la Argentina durante 12 años desde 2003 y, por lo tanto, sus expresiones no son inocuas.