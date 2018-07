Sea por lo que fuere, el Poder Ejecutivo, a sabiendas o no, abrió una verdadera caja de Pandora que ya no sabe, no puede o no quiere cerrar. Uno de esos males que muy pronto atravesó y encubrió este debate fue el fundamentalismo. Este flagelo está presente tanto en las ideologías extremas de género que no honran los ideales feministas como en el más rancio dogmatismo religiosos que no se condicen con la mirada mansa y misericordiosa del Maestro de Galilea. Los fundamentalismos son funcionales a la grieta, la división y la polarización. Detestan el debate amplio, sin apuros y generoso de las diferencias. No se consideran contenidas por la verdad sino poseedoras de ellas, debiendo echar manos a reduccionismos temáticos y manipulaciones de estadísticas incomprobables. Para que existan y sean funcionales, estos fundamentalismos deben cumplir un requisito más: ser una minoría ruidosa ante una inmensa mayoría silenciosa.