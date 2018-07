Dos circunstancias desperdiciaron esto:

– Falló, por comedido, por confiado en sus viejos conceptos archidesactualizados.

– Ser viejo, dijo tener 71 años, no da patente de sabio, en especial si hace mucho, pero mucho no lee de medicina.

La medicina es una ciencia dinámica; si no te "enterás" de la novedad de ayer no vas a entender la de mañana y así sucesivamente. Don Abel quedó congelado 30 años atrás en conceptos básicos de virología, por ejemplo. Lo puso de manifiesto, en sus definiciones.