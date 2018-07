El primer factor es la difusión de estudios genéticos cada vez más precisos, tempranos, seguros y accesibles. Por ejemplo, hoy no hace falta hacer una punción para obtener células fetales. Basta una extracción de sangre, pues hay estudios no invasivos que desde la semana 10 detectan y luego analizan células fetales en sangre materna y son indicados para trisomías 18 y 21. Con el aborto libre, estos estudios tienden a volverse rutinarios y a ser incluidos obligatoriamente en los controles prenatales, pues se abre una ventana de tiempo para que los padres puedan decidir el aborto sin expresar ninguna causa. En este sentido, el artículo 16 del proyecto con media sanción dispone que se incluirán en la cobertura las "prestaciones de diagnóstico". Si bien no se aclara a qué diagnósticos se refiere, en la ley se habla de una cobertura integral y es de temer que, si se sanciona la ley, se impulsen medidas para cubrir cada vez más masivamente estos estudios.