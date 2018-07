Esta deuda que la democracia tiene con la sociedad va más allá de partidos políticos. En realidad, el mayor responsable es el partido que más tiempo nos gobernó, es decir, el peronismo. No deja de ser una paradoja trágica que Argentina siga siendo uno de los 35 países en el mundo considerados más vivibles. No deja de ser una paradoja que al lado de este fracaso histórico de gobiernos democráticos en luchar contra la corrupción, contra la inflación y contra la pobreza, Argentina sea el país de habla hispana que más Premios Nobel tiene. Que tengamos alto desarrollo en biogenética, en siembra directa, en energía nuclear, en construcción de satélites y que nuestro cine sea admirado en el mundo. Y recuerdo estos hechos para no caer en la desesperanza.