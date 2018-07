La evaluación presidencial sobre una reforma de las Fuerzas Armadas es una propuesta plena de sentido. Tres fuerzas separadas, incomunicadas y en ocasiones contradictorias no son eficientes para proveer la defensa. Sin embargo, de este diagnóstico no hay una derivación, ni lógica ni argumentativa, que avale dotar a los militares de funciones policiales. Narcotráfico, terrorismo, contrabando no requieren de un ejército equipado con aeronaves de combate, misiles de aires corto, fusiles M16 o buques de guerra. Tampoco será útil para esas tareas utilizar fuerzas adiestradas operacionalmente para morteros pesados, optimización de tiro o el trasbordo de submarinos.