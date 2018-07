Yendo al nuevo decreto publicado finalmente esta semana, se mantiene de manera ortodoxa dentro del marco dado por las leyes antes mencionadas. Sí cambia la barrera pétrea al eventual empleo de las capacidades de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo frente a actores no estatales presente en el decreto firmado hace 12 años. No obstante, durante su vigencia, el anterior gobierno llevó a cabo acciones como Fortín y Escudo Norte, en las que las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército actuaron colaborando con las Fuerzas de Seguridad en materia de lucha contra el narcotráfico y otras actividades delictivas de actores no estatales. El decreto del 2006 de más está decir que no impidió ni dificultó la estrecha relación del poder político de turno con sectores del Ejército en el marco de las pujas dentro del mundo de la inteligencia que generó el memorándum de acuerdo con Irán.