Entre otras afirmaciones, se ha sostenido en el Senado: "Nosotros no hablamos de niños; hablamos de embriones porque estamos discutiendo otra etapa de la decisión de la mujer" (senadora Verasay); o bien que "puede llegar a ser un ser humano" y que "no decimos niño desde la concepción" (doctora Kemelmajer); así como también que "un embrión de 14 semanas no es un bebé, senadora, ni un niño. No es. La ley argentina no dice eso. Eso le quieren hacer decir" (Estenssoro).