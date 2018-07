El Mundial ha dejado en claro que el fútbol ha evolucionado. En otros tiempos bastaba con una heroica actuación de un jugador, capaz de cargar con el equipo en sus espaldas y derrotar a los rivales. En el fútbol de hoy, estos jugadores ya no existen, y los pocos que logran algo similar son reales astros del deporte. De nada sirve comparar a jugadores de diferentes épocas y personalidades. Porque Messi no es Maradona, Neymar no es Pelé, Ronaldo no es Eusebio y Zidane no es Platini. Las estrategias defensivas han mejorado y el análisis del rival es prioridad, aun por sobre el análisis propio, para definir la pragmática estrategia. De todos modos, las propias variables del fútbol vuelcan el resultado para uno u otro lado. Y contra eso no hay planificación posible. La eliminación de España a manos de Rusia, la impredecible definición entre Dinamarca y Croacia, y la sufrida clasificación de Bélgica contra Japón dan fe de esto, todo esto en octavos de final.