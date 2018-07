Los argentinos estamos acostumbrados a pararnos en posiciones antagónicas. En este último tiempo estuvimos inmersos en un clima de manifestaciones cruzadas. Me estoy refiriendo a la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, el régimen tarifario y, previamente, la reforma previsional. También fuimos testigos de acusaciones y escraches cruzados que pudimos seguir minuto a minuto por los medios. Pero no quiero limitarme a lo político. En general, no estamos acostumbrados a profundizar en las razones por las que no obtenemos los resultados que quisiéramos. Creemos que hay que elegir entre Messi o Maradona, peronistas o antiperonistas, la industria o el campo.