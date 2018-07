Hablo de la semana pasada en la que, en pocas horas, Trump puso en duda el deber de mutua defensa de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y dejó temblando a media Europa, descartó cualquier acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido y humilló a la premier Theresa May diciendo que él habría negociado el Brexit de una manera diferente ("De hecho, le dije a May cómo tenía que hacerlo pero no me escuchó", afirmó), le sugirió luego que abandonara las negociaciones y demandara a la Unión Europea, y terminó su semanita mágica desmintiendo públicamente a los principales servicios de inteligencia americanos al afirmar, delante del mismísimo Vladimir Putin, que no creía en los informes de la CIA y el FBI acerca de la influencia decisiva de la injerencia rusa en el proceso eleccionario que lo llevó a la Presidencia. "Me dijeron que fue Rusia pero el presidente Putin me acaba de decir que no fue Rusia. Diré esto: no veo ninguna razón por la que debería serlo", declaró en la conferencia de prensa después de cuatro horas de reunión con el nuevo zar imperial.