Explico nuevamente: el trabajador cobra 40 pesos pero, si se lo despide, no encuentra otro trabajo debido a los altísimos impuestos al empleo. El Gobierno debe hacerse cargo del trabajador despedido (o al menos de un número importante de ellos) con un plan social, algo menor que el salario que recibía y que es totalmente asistencial, no productivo. El ex trabajador permanece improductivo gracias a más impuestos sobre los pocos que aún trabajan y el sistema asistencialista sigue rodando, cada vez más despacio.