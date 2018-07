Con un gobierno nacional que muestra evidentes signos de desgaste frente a una crisis que aún no logra encauzar, y con la materialización de algunos de los pronósticos sobre un hipotético triunfo de Macri que el propio kirchnerismo sostuvo en la campaña electoral de 2015, cabe preguntarse por qué la ex Presidente no se presentaría a las elecciones del año próximo.