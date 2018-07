Intento discutir ese saqueo al que nos sometieron Martinez de Hoz y Menem y no me responden, o me cuentan que no les gusta a los poderosos. Si no se toca esa injusticia no hay salida: las ganancias de las privatizadas, desde el teléfono al cable, la necesidad de recuperar empresas nacionales y ponerle límites al saqueo, son cuestiones esenciales.