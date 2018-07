La conferencia de prensa se agradece. Es un formato que siempre suma, pero si el objetivo era acercar a Mauricio Macri a la gente, no alcanzó. No hizo anuncios ni generó vibración alguna. No aportó contención frente a la incertidumbre. Faltó eso. No es poco. En la Bolsa de Comercio se lo vio más relajado, más distendido, más cómodo, pero quedó circunscrito al alcance al círculo rojo. La incursión en Instagram fue algo más festiva: del Macri Gato a su gusto por las Rhodesia, pasando por la serie de Luis Miguel y la Pantera Rosa. Colorido pero insustancial.