Pero ese no es el punto. Aunque estén profundamente equivocados, tienen derecho a expresar sus opiniones. Lo lamentable es que no admitan que las del gobierno tienen también legitimidad, y una legitimidad especial porque se fundan en las elecciones de 2015 y 2017. ¿Qué significa, entonces, que la patria no se rinde? La rendición es un concepto militar y en la Argentina no hay la menor posibilidad de una confrontación bélica. Si la patria somos todos, entonces son las elecciones las que determinan el rumbo general de las políticas. En ese sentido, la frase tampoco tiene ninguna consistencia.