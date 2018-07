El turf históricamente rindió mucho. Pero en los últimos 14 años, a partir de tener una entrada de dinero segura, desestimó su enorme potencial. Después de tanto tiempo de hacer las cosas de la misma manera, la industria del turf generó menos empleos, menos crecimiento. Se perdió capacidad de inventiva, ya que los recursos llegaban igual (12%, luego 9%). No se aprovechó la posibilidad, en estos años, de trasmitir en directo las carreras; no se utilizaron las nuevas tecnologías para llegar a todo el mundo con los mejores caballos; no se explotó la posibilidad de aumentar la cantidad de juego ni de interesar a chinos, norteamericanos y europeos para que compren nuestros caballos porque tenemos buenos pingos.