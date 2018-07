Ni los israelíes ni las demás democracias del mundo pueden ceder al chantaje de las bombas, los morteros, los atentados y el miedo. Lamentablemente, no es la primera vez que hablamos de escaladas del terror en esta parte del mundo. Es algo que se repite con lacerante periodicidad. Sin ir más lejos, el pasado verano tuvimos que hablar del asesinato de dos policías israelíes en Jerusalén a manos de tres terroristas. Un atentado vil que no fue un acto aislado. Atropellos, acuchillamientos y armas de fuego protagonizaron una campaña terrorista de atacantes palestinos desde septiembre de 2015 que acabó con la vida de más de cuarenta israelíes. Una cosa tenemos muy clara: no hay conflicto en el mundo que pueda cerrarse satisfactoriamente para todas las partes con el chantaje del terrorismo sentado a la mesa. Saquemos a Hamas de la ecuación y los avances no se harán esperar.