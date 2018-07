Como solía advertir el gran astrónomo y científico Carl Sagan al hablar de la posibilidad de vida extraterrestre: "Mi intuición personal es que no estamos solos". Quizás eso mismo ya deba aplicarse al título de esta columna. Ya pocos observadores nacionales e internacionales dudan del rol central que tuvo la administración Trump para viabilizar que la Argentina recibiese el vía libre del FMI para un programa de 50 mil millones de dólares. En las semanas previas, parte sustancial de nuestro círculo rojo político, empresarial y periodístico enfatizaron que a lo máximo que se podía aspirar era a una cifra levemente por debajo de los 30 mil millones. Cuando alguno de sus interlocutores, incluyendo quien escribe estas líneas, mencionaba la posibilidad de una decisión política y estratégica de la Casa Blanca que motivara una casi duplicación de ese monto, la respuesta solía ser una sonrisa socarrona y el argumento, y en algunos casos el deseo de que no fuera así. Que el FMI no era diferente al que le tocó a la Argentina padecer en 2001 y 2002, así como tampoco habría mayor contraste entre la no ayuda de George W. Bush a nuestro país en esos críticos momentos con los del actual mandatario americano.