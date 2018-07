Conocí a Daniel Ortega en el año 1990 cuando participé de una misión de observación electoral en su país. En aquella oportunidad perdió la elección a manos de doña Violeta Chamorro. La noche de la derrota observé cómo en las calles de Managua se desarrollaba una batalla campal porque los sandinistas enloquecieron. Sentí pánico. Vi gente que apaleaba a otra gente y todo pasaba como algo normal. Parecían los golpeadores fascistas romanos de 1922. No me lo contaron, lo vi con mis propios ojos. Es más, esa noche, con la derrota ya instalada en las urnas, observé, luego en la madrugada, cómo Ortega devolvía al sector privado un canal de televisión "público" para que el novel gobierno no lo usara como vehículo de comunicación (y se lo quedaran los sandinistas). Fui testigo de todo eso. Insisto, no son cuentos de terceros, los presencié en vivo y en directo.