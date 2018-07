Me atrevo a sugerir un efecto diferente del aumento de tasas: no reduce sino que aumenta la inflación. En Argentina las empresas casi no tienen márgenes positivos, tienen enormes restricciones de capital de trabajo y deben recurrir a crédito de cortísimo plazo o a descontar cheques de proveedores. Por ello, un aumento en la tasa es un verdadero costo adicional, ya que no pueden dejar de descontar cheques para pagar a sus proveedores. Si, por el contrario, la empresa tuviera una situación financiera mínimamente holgada, le conviene invertir esos fondos en activos financieros de corto plazo, por ejemplo, Lebacs, en lugar de utilizarlos para mejorar o expandir su producción o dar mejor crédito a sus clientes.