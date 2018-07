La niñez es todo ese tiempo que transcurre en el cual no estamos obligados a responder como adultos frente a la realidad. A los adultos nos toca acompañar ese proceso, que lógicamente implicará la incorporación de un nivel creciente de obligaciones y renuncias por parte del niño, pero sabiendo que este proceso no está al servicio de los adultos: el sentido y la aceptación de las obligaciones de la realidad no llegan lejos cuando solo las imponemos desde afuera, cobran un verdadero sentido cuando surgen desde la experiencia interna infantil, que más tiene que ver con el embarrarse y molestar, que con ser callados y respetuosos.