La política en sus estadíos legislativos es tan precaria y superflua como en la mayoría de los Ejecutivos. Cuando se discutió la ley previsional, en realidad las posturas estaban divididas entre el valor de un café o de dos, y no en el profundo problema del sistema previsional, su futuro y el presente de jubilados, cuyos haberes ascienden a 8 mil pesos y una canasta que supera los 19 mil pesos. Todo es superfluo y camuflado. Hemos escuchado hasta el hartazgo la reivindicación del 82% móvil. En realidad, es el 82% del salario, mínimo, vital y móvil; no del salario percibido en actividad. Yendo al debate actual sobre despenalización del aborto, se discute en el Senado no el sujeto del proyecto, sino sus aleatorios. Como propuesta alternativa se busca que la objeción de conciencia, tanto de los médicos como de las instituciones, no sea penalizada. El tema central que es el asesinato de un inocente no se aborda. Argentina, según el doctor Badeni, estaría incumpliendo, de aprobarse esta ley, también con la normativa internacional que condena la tortura al que Argentina adhiere. Matar a un niño en el vientre de la madre descuartizándolo remite a la peor de las torturas. Sin embargo, esto no parece ser el eje de la discusión. Si un médico va preso o no por esta ley es absolutamente aleatorio con respecto a si un niño muere o no con el consentimiento de esta ley. Sobre lo aleatorio, es decir, la objeción de conciencia, el doctor Badeni me decía: "Pedirle a un médico que practique un aborto es lo mismo que pedirle a un abogado que no defienda a un criminal". La desvirtuación del eje principal se observa cuando el debate se canaliza a través del costo económico que representará para la medicina de las provincias y las obras sociales, lo cual es verdad, pero dicho costo es insignificante comparado con el de cercenar una vida.