En ese propósito no puede dejar de ver que, cuando se cometen errores, ya no se dobla la apuesta; que ya no se utiliza la cadena nacional para diseñar un relato que niega la realidad; que las estadísticas ya no nos sitúan en los peldaños de países donde la pobreza es ínfima; que el país ya no se alinea con dictadores y el orbe empieza a respetarnos; que ya no se abren las puertas al narcotráfico, sino que se lo combate; que las obras públicas ya no se proyectan y se mercadean en la guarida del latrocinio y por eso cuestan un 40% menos; que las decisiones ya no se adoptan en recónditos despachos, sin brindar una sola conferencia de prensa en la que pueda interrogarse al funcionario.