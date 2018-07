La votación fue empate: 36 a 36. Y en el recinto se escuchó: "Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra". Con esta frase, Julio Cobos cerraba una etapa de mucha tensión. Por fin, después de meses, se respiraba un aire de cierta tranquilidad.