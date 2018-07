No quieren que nadie hable de "errores", ni de "autocrítica", tampoco de "ajuste". No tanto porque no los haya sino porque, están convencidos, de que siempre hay problemas y aunque éste último fue más grande otros, y la promesa de país normal se hizo trizas, ya todo volverá a su cauce. "Un tropezón no es caída", dicen, "a veces hay que acomodar las velas, no mucho más".