Los demás, sí. Sampaoli, no. Sampaoli -como Néstor y Cristina- no puede concebir la idea de que los recursos son escasos y de que el tiempo y el dinero que se gastan en una cosa no pueden gastarse en otra. Sampaoli -como Néstor y Cristina- odia el principio de realidad, piensa que la ley de gravedad es culpa de Newton y cree que las limitaciones de recursos son parte de una oscura maniobra de los poderes concentrados que puede superarse con más militancia. Y que si no somos campeones ni tuvimos éxito en una sola área de gobierno después de doce años de tasas por el piso y soja por las nubes no es porque los valores de Néstor y Cristina sean disvalores, ni porque las ideas de Sampaoli sean idiotas, sino porque nos traicionó la realidad.