El caso de Pity Álvarez da vueltas por las redes, los canales de televisión, las radios, las webs y los diarios porque se trata de un personaje conocido. Pero a menudo hay muchas más situaciones como estas que, en ocasiones, y solo por suerte, no llegan a resultados tan trágicos como el que hoy nos ocupa, otras veces también se mata y se muere, pero como son hijos de la pobreza y la marginalidad que preferimos no conocer y el Estado invisibiliza, no llegan a nuestro conocimiento. Son nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares, nuestros hijos.