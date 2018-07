En ese marco, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa ya tienen varios "competidores". José Manuel de la Sota ya se apuntó como "un candidato de transición". Lo mismo sucede con Roberto Lavagna, azuzado por el ex "piloto de tormentas" Eduardo Duhalde, que blande encuestas que, supuestamente, avalarían la candidatura de su ex ministro de Economía. El ex presidente Carlos Menem no dudó en postular al senador Miguel Pichetto, que en las últimas entrevistas que dio parece dejar abiertas sus opciones. El ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional, Felipe Solá, también se anotó en la contienda. A ellos se podrían sumar, tranquilamente, algunos gobernadores, como Gustavo Bordet, Domingo Peppo o Sergio Uñac, por citar algunos casos.